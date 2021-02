Bewohnerin überrascht Einbrecher an der Straße Am Berg Fidel

Münster (ots) - Am Donnerstagmittag (18.02., 13:50 Uhr) betrat ein Einbrecher nach ersten Erkenntnissen über eine nicht geschlossene Terrassentür eine Erdgeschoßwohnung an der Straße Am Berg Fidel. Dort traf er plötzlich auf die Bewohnerin. Der Einbrecher erschrak und flüchtete daraufhin sofort ohne Beute. Der Täter ist nach Angaben der Zeugin etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat schwarze Haare, einen schwarzen Kinnbart und ist dunkelhäutig. Er trug eine hellgraue Jacke, eine dunkelgraue Hose und ein Basecap, wobei der Schirm nach hinten gedreht war.