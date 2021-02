Täter brechen in Gaststätte an der Hammer Straße ein

Münster (ots) - Unbekannte Täter stiegen in der Nacht von Freitag (19.2., 23 Uhr) auf Samstag (20.2., 10 Uhr) in eine Gaststätte an der Hammer Straße ein. Nach dem Aufhebeln eines Fensters durchwühlten die Unbekannten den Schankraum und die Büros. Sie fanden mehrere Geldbörsen und Sparschweine mit Bargeld und verschwanden mit der Beute im vierstelligen Eurobereich.