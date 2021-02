Zeugin beobachtet Graffiti-Sprayer

Münster (ots) - Am Donnerstag (25.2., 1.48 Uhr) beobachtete eine 42-Jährige einen Graffiti-Sprayer an der Dammstraße. Die Münsteranerin hatte den mutmaßlichen Täter beobachtet, als er von den Bahngleisen auf die Straße getreten war. Da ihr das verdächtig vorkam, alarmierte sie die Polizei. Die Beamten kontrollierten den 36-Jährigen an der Südstraße. Er hatte Spraydosen in einem Beutel dabei und die Polizisten fanden Sprühköpfe in seinen Taschen. An seinen Händen war blaue Farbe. Beamte der Bundespolizei entdeckten an einem abgestellten Zug ein frisches, etwa 12 Quadratmeter großes, blaues Graffiti. Den 36-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.