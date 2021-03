Der unbekannte Täter kam auf bislang unbekannte Weise an die EC-Karte einer 36-Jährigen. Anschließend hob er am 31. Oktober 2020 an einem Geldautomaten am Heekweg 1.250 Euro Bargeld ab.

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen?

Das Foto des Unbekannten ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/muenster-computerbetrug

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

