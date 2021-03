Betrugsmasche "Schockanrufe" - mehr als zwei Dutzend Anrufe in zwei Tagen

Münster (ots) - Aktuell werden viele Bürgerinnen und Bürger in Münster mit "Schockanrufen" konfrontiert. Allein in den letzten beiden Tagen meldeten sich mehr als zwei Dutzend Münsteranerinnen und Münsteraner bei der Polizei. Die Anrufer täuschen eine Notlage eines Familienmitgliedes vor und wollen so an größere Geldsummen kommen. Als Anlass wird ein schwerer Verkehrsunfall oder ein anderer tragischer Vorfall vorgegaukelt. Das Geld werde für eine dringend erforderliche Behandlung oder Operation, zur 'Auslösung' des Angehörigen aus dem Polizeigewahrsam oder für die schnelle Anzahlung für eine Eigentumswohnung benötigt.