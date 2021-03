Autokorso zum Thema "Corona-Politik" - Polizei löst drei Straßenblockaden auf

Münster (ots) - Im Zuge einer Versammlung gegen die Corona-Politik haben Polizistinnen und Polizisten in Münster am Sonntagnachmittag drei Straßenblockaden durch Gegendemonstranten aufgelöst. Gegen 15 Uhr war die angemeldete Versammlung in Form eines Autokorsos unter dem Motto "Corona-Politik" vom Schlossplatz aus zu einem Aufzug durch die Münsteraner Innenstadt gestartet. An der Demonstration beteiligten sich 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit insgesamt 43 Fahrzeugen.