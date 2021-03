Porsche-Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug - Person im Fahrzeug eingeklemmt und mehr als 80.000 Euro Sachschaden

Dorsten/Münster (ots) - Ein 53-jähriger Porsche-Fahrer verlor am Montagmittag (8.3., 13.12 Uhr) auf der Autobahn 31 bei Dorsten die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Hyundai einer 47-jährigen Frau aus Dorsten. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Oberhausen unterwegs, als der Porsche plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem vor ihm fahrenden Auto aus Dorsten zusammenstieß. Durch die Kollision schleuderte der Porsche über den Verzögerungsstreifen in das Sichtdreieck der Anschlussstelle Dorsten und prallte im Grünstreifen gegen die dort stehenden Bäume. Der Porsche-Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Der Hyundai kam auf dem Verzögerungsstreifen zum Stillstand. Rettungskräfte befreiten den Mann aus Hattingen aus dem Porsche und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 47-jährige Dorstenerin und ihre acht Jahre alte Tochter wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 82.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung war die Fahrbahn in Richtung Oberhausen zeitweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.