Alkoholisiert und ohne Führerschein - 21-Jähriger pustet 2,56 Promille

Münster (ots) - Polizisten haben am Dienstagabend (9.3., 22:30 Uhr) einen augenscheinlich stark alkoholisierten Lkw-Fahrer Am Berg Fidel gestoppt. Der junge Mann bog mit seinem Mercedes Vito von der Hogenbergstraße auf die Straße Am Berg Fidel ab. Dabei fuhr er über die Bordsteinkante des Bürgersteigs und würgte mehrfach sein Fahrzeug ab. Die Beamten beobachteten die Fahrweise und kontrollierten den Fahrer. Dabei rochen sie Alkohol in der Atemluft des 21-Jährigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,56 Promille. Der verwirrt und orientierungslos wirkende Lkw-Fahrer konnte zudem keinen Führerschein vorlegen. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den 21-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.