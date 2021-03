Die Polizisten entdeckten den Wagen an der Busso-Peus-Straße und gaben ihm Anhaltezeichen für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Als der 51-Jährige die Beamten bemerkt hatte, beschleunigte er seinen Daimlerchrysler und fuhr über den Gievenbecker Weg in Richtung Rüschhausweg davon. Dort missachtete er eine rote Ampel und erhöhte die Geschwindigkeit auf bis zu 160 km/h. Erst aufgrund eines in gleicher Richtung fahrenden Lkws bremste der 51-Jährige wenige Minuten später sein Auto ab. Ein weiterer Streifenwagen setzte sich vor den Pkw, die Polizisten stellten den Flüchtigen.

Ermittlungen ergaben, dass der Daimlerchrysler aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes außer Betrieb gesetzt worden war. Zudem hatte der 51-Jährige keinen Führerschein und stand unter Medikamenteneinfluss. Die Beamten nahmen ihn mit zur Polizeiwache, das Auto stellten sie sicher. Den Mann aus Schöppingen erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell