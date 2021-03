Unfallflucht am späten Abend - Polizei sucht weißen Citroen-Berlingo mit Beule

Münster (ots) - Am vergangenen Samstagabend (6.3., 23:00 Uhr) ist es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz am Rüschhausweg gekommen. Zwei Jugendliche stiegen nach dem Einkauf im Supermarkt auf ihr Kleinkraftrad und wollten den Parkplatz verlassen. Hierbei mussten sie an einer Gruppe von drei männlichen Personen vorbeifahren. Plötzlich sprang ein Mann aus der Gruppe auf den Roller zu und schubste den Sozius von der Sitzbank. Der 17-jährige Fahrer geriet daraufhin ins Schlingern und fiel mit dem Roller auf die Seite. Die drei Unbekannten stiegen in ein weißes Fahrzeug und entfernten sich vom Unfallort. Einer der Jugendlichen wurde durch den Sturz schwer verletzt.