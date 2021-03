Badarmaturen von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag (12.3., 17:00 Uhr) bis Montagmorgen (15.3., 07:00 Uhr) haben Unbekannte insgesamt 70 Badarmaturen aus zwei Baukomplexen an der Albert-Schweizer-Straße gestohlen. Die Diebe hebelten ersten Erkenntnissen zufolge die Türen der Badparzellen auf und montierten die Armaturen ab. Auch an der Tür des Materiallagers machten sich die Unbekannten zu schaffen. Danach flüchteten sie mit der Beute im Wert von 3.500 Euro.