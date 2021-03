Polizisten beobachten riskante Überholmanöver - Weiterfahrt untersagt

Münster (ots) - Am Donnerstag (18.3., 10:05 Uhr) haben Polizisten in Zivil auf der Autobahn 1 bei Greven einen Klein-Lkw mit Anhänger beobachtet, der im Überholverbot mehrere Fahrzeuge überholte. Die Beamten stoppten das Gespann. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 20-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nach seinen Angaben hatte der 44-jährige Halter des Gespanns die Fahrt so angeordnet. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer und den Halter leiteten die Polizisten Strafverfahren ein.