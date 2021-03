Auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt und eingestiegen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag (19.3., 18:00 Uhr) bis Montag (22.3, 7:30 Uhr) in ein Bürogebäude am Ludgeriplatz ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge stiegen sie über ein Baugerüst bis zu einem auf Kipp stehenden Fenster in der vierten Etage und hebelten das zur Promenade gelegene Fenster auf. Nachdem sie eingestiegen waren, durchsuchten sie die Räume und nahmen Süßigkeiten mit. Die Ermittlungen zu weiterer Beute dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.