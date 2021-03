Die Einbrecher öffneten an einem Imbiss an der Wolbecker Straße Ecke Bremer Straße gewaltsam ein Fenster und stiegen in das Geschäftslokal ein. Dort fanden sie den etwa 60 kg schweren Safe. Diesen transportieren sie nach ersten Ermittlungen mit einem Einkaufswagen zu einem Vereinsheim an der Bennostraße und brachen dort ein. In den Räumlichkeiten knackten sie den Tresor und entnahmen die Einnahmen aus dem Imbiss von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell