Eine 54-Jährige bog mit ihrem Pedelec von der Scheibenstraße in den Königsweg ab. Im Einmündungsbereich stieß sie mit dem Unbekannten zusammen, der den Königsweg vom Dahlweg kommend befuhr. Beide stürzten auf die Straße und verletzten sich leicht. Zeugen eilten zur Hilfe, der Unbekannte flüchtete. Er erlitt augenscheinlich eine Platzwunde an der linken Kopfseite, ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und trug ein beiges Basecap. Er war auf einem schwarzen Rennrad mit rotem Lenker und braunen Brooks-Sattel unterwegs. Die Leeze schulterte er, da das Vorderrad deformiert war, und flüchtete in Richtung Münstermannweg.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell