Taschendieb greift in Rucksack - 28-jährigen Täter gestellt

Münster (ots) - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Mittwochmittag (7.4., 13:55 Uhr) an der Bahnhofstraße einen Taschendieb und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Täter aufgrund der guten Beschreibung an der Salzstraße vorläufig fest.