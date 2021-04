Ein Zeugenhinweis, der bei der Polizei Hamm am 17.04.2021 um 9:07 Uhr eingegangen war, führte zum Aufenthaltsort des Vermissten. Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte den 81-Jährigen im Bereich einer Baustelle in Hamm-Heessen bemerkt und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Münsteraner stark unterkühlt, aber ansprechbar. Er wurde medizinisch versorgt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 81-Jährige hatte am Donnerstagmittag (15.4., 11:45 Uhr) seine Wohnanschrift in Mecklenbeck mit dem Fahrrad verlassen und war nicht dorthin zurückgekehrt. Für die rund 45-stündige Suche nach dem Vermissten hatte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber eingesetzt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell