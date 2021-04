Der 23-Jährige war den Beamten in Schlangenlinien entgegen gekommen und sie hielten ihn an. Bei der Kontrolle lallte der Münsteraner und stand unsicher. Zudem rochen die Polizisten Alkohol in seiner Atemluft. Der Alkohol-Test verlief mit 2,14 Promille positiv. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell