Lkw-Unfall am Stauende auf der A 1 zwischen Hamm-Bockum/Werne und Ascheberg - Sperrung in Richtung Münster

Münster (ots) - Nach einem Lkw-Unfall am Montagmittag (19.4., 13:40 Uhr) auf der Autobahn 1 zwischen Hamm-Bockum/Werne und Ascheberg ist der rechte Fahrstreifen in Richtung Münster noch bis voraussichtlich 17 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird während der Bergungsarbeiten links an der Unfallstelle vorbeigeführt.