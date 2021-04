17-Jährige schlägt Angreifer am Aasee in die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Montagabend (19.4, 20.30 Uhr) hat eine 17-Jährige am Aasee zwei Angreifer in die Flucht geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.