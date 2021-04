Kollision zwischen Radfahrern an der Hammer Straße - 49-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots) - Am Dienstagmorgen (20.4., 06:05 Uhr) ist es auf der Hammer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gekommen, bei dem ein 49-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Ein 35-jähriger Münsteraner war mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Hiltrup unterwegs, als ihm der 49-Jährige auf dem Trekkingrad entgegenkam. Bei dem Versuch des Pedelec-Fahrers nach rechts auszuweichen, stießen die beiden dennoch zusammen. Der 35-Jährige fiel nach rechts in eine Hecke. Der 49-Jährige stürzte auf den Geh- und Radweg und verletze sich am Kopf.