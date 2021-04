Einer der Unbekannten sprach die 93-Jährige vor dem Haus an und bot an, das Dach zu kontrollieren. Die Frau gewährte ihm Einlass und zeigte dem Täter den Weg. Kurz darauf erschien ein weiterer Unbekannter an der Tür und zeigte ein morsches Stück Holz vor. Er erklärte, das sei vom Dach und deute auf einen Wasserschaden hin. Er müsse nun unbedingt den Keller kontrollieren. Die Seniorin führte ihn in den Keller. Als die Täter verschwunden waren, bemerkte sie den Verlust ihres Goldschmucks aus dem Schlafzimmer.

Der erste Täter ist etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und 50 bis 60 Jahre alt. Er hat kurze, hellblonde Haare, ist kräftig und hat einen dicken Bauch. Er trug schwarze Arbeitskleidung. Der Mittäter ist etwa 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß, schlank und etwa 40 Jahre alt. Er hat kurze schwarze Haare und dunkle Augen. Er war mit einer dunklen Hose, einer dunklen Weste und einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell