26.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen - Zeugen gesucht

Recklinghausen/Münster (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen am Donnerstagabend (22.2., 19:18 Uhr) ist die Polizei auf der Suche nach der flüchtigen Unfallverursacherin. Dieser fuhr, vermutlich mit einem SUV der Marke BMW, zunächst auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Hannover und wechselte dann unvermittelt auf den linken Fahrstreifen. Ein von hinten herannahender Ford Focus konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, versuchte auszuweichen, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und im Anschluss mit dem flüchtigen Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Ford und stieß mit einem, auf der mittleren Spur fahrenden, Fiat Ducato zusammen. Die Unfallverursacherin gestikulierte nur kurz, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle. Sie wird als etwa 40 bis 45 Jahre alte Frau mit blonden Haaren beschrieben. An den Fahrzeugen und den Leitplanken entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 26.000 Euro.