Polizei beendet illegales Treffen der "Poser- und Daterszene" - 180 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung

Münster/Lengerich (ots) - Die Polizei hat am späten Freitagabend (23.4., 23 Uhr) ein illegales Treffen der "Poser- und Daterszene" auf einem Baumarktparkplatz am Teutopark in Lengerich beendet. 180 Personen hatten sich in 99 Fahrzeugen zum Zeitpunkt der Kontrolle auf dem Parkplatz aufgehalten. Bereits gegen 22 Uhr waren Beamten der Polizei Münster zehn szenetypische Fahrzeuge auf einem Supermarktparkplatz an der Loddenheide aufgefallen. In Kolonne fuhren die Fahrzeugführer zum Rastplatz Münsterland Ost und trafen dort auf 50 bis 80 weitere Autos mit denen sie sich offensichtlich verabredet hatten. Von dort setzten sie ihre Fahrt im Konvoi fort. Einsatzkräfte der Polizei Münster folgten der Kolonne bis zum Parkplatz Lengerich. Mit Unterstützung eines Einsatzzuges der Bereitschaftspolizei wurden die knapp 100 Fahrzeuge und Insassen kontrolliert. Die Beamtinnen und Beamte fertigten 180 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung.