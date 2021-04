Zeugen nach Unfall am York-Ring gesucht

Münster (ots) - Nach einem Unfall am Donnerstag (22.4, 5.10 Uhr) an der Kreuzung York-Ring Ecke Grevener Straße sucht die Polizei Zeugen. Eine 53-Jährige bog mit ihrem Renault von der Grevener Straße nach rechts auf den York-Ring ab. Zeitgleich war ein 49-Jähriger mit seinem Rad auf dem Radweg am Friesenring unterwegs und querte die Grevener Straße. Dort fuhr er seitlich gegen den Wagen der Frau und verletzte sich leicht. Möglicherweise haben Passanten oder andere Verkehrsteilnehmer das Unfallgeschehen beobachtet.