Sturz mit dem Fahrrad - 60-Jähriger pustet 2,42 Promille

Münster (ots) - Zeugen haben am Dienstagabend (27.4., 22:05 Uhr) einen Radfahrer beobachtet, der ihnen durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Der Mann kam vom Schifffahrter Damm und querte die Warendorfer Straße in Richtung Tegederstraße. Mittig auf der Kreuzung geriet der Radfahrer dann ins Straucheln und stürzte zu Boden. Die hinzugerufenen Polizisten rochen Alkoholgeruch in der Atemluft des 60-Jährigen. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 2,42 Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.