Über das Notrufsystem von BMW wurde die Polizei Münster über den Verkehrsunfall informiert. Die Beamten fanden an der Örtlichkeit einen durchgebrochenen Holzzaun, einen umgefahrenen Baum, Fahrspuren auf der Wiese und den beschädigten BMW in einem Gebüsch. In dem Auto entdeckten sie Blutspuren, von dem Fahrer fehlt jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise an: 0251 275-0.

