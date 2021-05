Unbekannter raubt Handtasche einer 21-Jährigen am Horstmarer Landweg - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend (2.5., 21:40 Uhr) eine 21-jährige Frau am Horstmarer Landweg beraubt. Die 21-Jährige kam von einem Spaziergang und ging von der Straße Am Breilbusch über einen Feldweg in Richtung Horstmarer Landweg. Plötzlich merkte sie, wie sie von hinten umklammert und festgehalten wurde. Mit den Worten "Gib mir die Tasche", forderte der Täter die Handtasche der jungen Frau, riss sie von ihrer Schulter und flüchtete in Richtung Am Breilbusch. Unter Schock lief die 21-Jährige nach Hause. Ihre Mitbewohner alarmierten die Polizei. Die 21-Jährige erlitt durch den Angriff eine Verletzung an der Hand.