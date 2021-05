Die Diebe hatten zunächst zwei Türen aufgebrochen und kamen so in den Verkaufsraum. Sie schnappten sich die Beute, die sie vermutlich in Müllbeutel steckten, aus den Regalen und dem Lager und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell