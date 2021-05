Der 20-jährige Autofahrer war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Niederlande unterwegs. Im Überholverbot zog der unbekannte Lkw-Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der 20-Jährige bremste seinen Ford Focus stark ab, um einem Zusammenstoß zu verhindern und wich nach links aus. Dabei geriet er in den unbefestigten Grünstreifen. Sein Pkw schleuderte zurück und prallte auf dem rechten Fahrstreifen gegen einen weiteren Lkw.

Der unbekannte Sattelzug-Fahrer fuhr einfach davon.

Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro.

Bei dem flüchtigen Sattelzug handelt es sich um einen Lkw mit Plane mit ausländischem Kennzeichen und einer Zugmaschine von Mercedes Benz.

Hinweise an 0251 275-0.

