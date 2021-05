Der 61-Jährige bog mit seinem Pkw vom Cheruskerring nach rechts in die Langemarkstraße ab. Dabei erfasste er den in gleiche Richtung auf dem Radweg fahrenden 35-Jährigen. Der Münsteraner stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

