Staatsschutz ermittelt nach Vorfall an Synagoge - Personalien von 13 Tatverdächtigen festgestellt

Münster (ots) - Nach einem Vorfall am Dienstagabend (11.5., 18:44 Uhr) an der Synagoge an der Klosterstraße hat der Staatsschutz der Polizei Münster die Ermittlungen aufgenommen.