Im Auto eingeschlafen - 20-Jähriger streift vier Bäume

Münster (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (12.5., 00.34 Uhr) ist ein 20-Jähriger in seinem Auto auf dem Rishon-Le-Zion-Ring eingeschlafen und anschließend mit seinem Smart von der Fahrbahn abgekommen. Der Münsteraner war in Richtung Aasee unterwegs. Nach eigenen Angaben war er so müde, dass er sich nicht mehr wach halten konnte. Er touchierte den Bordstein und streifte vier Bäume. Sein kippte dabei auf die Fahrerseite. Bei dem Unfall verletzte sich der 20-Jährige leicht. An dem Smart entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden.