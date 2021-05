Ein 76-Jähriger stand zunächst mit seinem Citroen vor dem Fußgängerüberweg und beabsichtigte in den Kreisverkehr am Ludgeriplatz einzufahren. Als er mit seinem Wagen losrollte, querte plötzlich der 62-Jährige über den Fußgängerüberweg die Straße und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 62-Jährige geriet ins Straucheln und prallte mit dem Kopf auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Münsteraner schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell