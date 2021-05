Fahrradfahrerin von Pkw angefahren - Älterer Mann nach Unfall "Am Krug" flüchtig

Münster (ots) - Am Dienstagmorgen (18.5., 07:35 Uhr) hat ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße "Am Krug" eine 21-jährige Fahrradfahrerin angefahren. Die junge Frau war in Richtung Weseler Straße unterwegs, als plötzlich ein Auto vom Netto Parkplatz fuhr und die 21-Jährige erfasste. Die Frau stürzte zu Boden. Der Pkw-Fahrer hielt daraufhin an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Als die 21-Jährige die Frage bejahte, stieg er wieder ins Auto und fuhr über die Weseler Straße in Richtung Innenstadt. Erst später verspürte die Frau Schmerzen und meldete sich bei der Polizei.