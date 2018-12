Von Anonymous User

Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Hopsten befuhr die Schaler Straße

in Fahrtrichtung Schale. Ausgang einer Rechtskurve kam sie mit ihrem

Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw rutschte

in den Straßengraben und prallte mit der Fahrerseite gegen einen

Baum. Die eingeklemmte Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Pkw

befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus

eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Verkehrsunfall mit -1- Leichtverletzten - Hörstel, Uthuiser

Straße; Sonntag, 16.12.2018, 09:50 Uhr

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Hörstel war auf der Uthuiser Straße

von Hörstel kommend in Fahrichtung Dreierwalde unterwegs. Auf

schneeglatter Fahrbahn kam er nach links von der Fahrbahn ab und

rutschte in den dortigen Straßengraben. Dabei erlitt er leichte

Verletzungen. Bei Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass

beide Hinterreifen des Pkw in der Mitte der Lauffläche teilweise kein

Profil aufwiesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Verkehrsunfall mit -1- Schwerverletzten, Trunkenheitsfahrt - Mettingen, Ibbenbürener Straße; Sonntag, 16.12.2018, 13:25 Uhr

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen befuhr die Ibbenbürener

Straße in Fahrtrichtung Ibbenbüren. Aus bislang unbekannter Ursache

kam er mit seinem Fahrzeug nach einer leichten S-Kurve von der

Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam linksseitig auf einer

Ackerfläche auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei erlitt der

38-Jährige schwere Verletzungen. Eine Überprüfung ergab, dass er

seinen Pkw unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Nach einem

Alkoholvortest mit einem Wert von 1,76 Promille wurde dem Fahrer eine

Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell