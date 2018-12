Ibbenbüren (ots) - Am Samstag (15.12.2018) ist auf dem Rewe-Parkplatz an der Weberstraße ein grauer BMW 320 angefahren worden. Der PKW wurde vorne rechts am Kotflügel und der Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die zwischen 11.25 Uhr und 13.25 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.