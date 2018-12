Nordwalde (ots) - Am Donnerstag (13.12.2018) ist an der Franz-Fraling-Straße, auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum, ein weißer Skoda Oktavia Kombi angefahren worden. Der Skoda war von der Fahrerin gegen 11.05 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt worden. Als sie 30 Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sich an der rechten Seite eine massive Unfallbeschädigung fest. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.