Emsdetten (ots) - Am Freitagabend (14.12.2018) ist auf der Reckenfelder Straße ein 83-jähriger Zweiradfahrer verunglückt. Der Emsdettener befand sich nach Zeugenangaben gegen 19.15 Uhr mit seinem E-Bike in Höhe Bühlsand. Dort hatte er den Schilderrungen zufolge bereits gestanden, als er dann mit seinem Zweirad stürzte. Der 83-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am E-Bike entstand leichter Sachschaden.