Ibbenbüren (ots) - Zu einer Auseinandersetzung an der Ibbenbürener Straße in Laggenbeck ist die Polizei in der Nacht zum Samstag (15.12.2018) gerufen worden. Nach ersten Angaben war es dort gegen 00.20 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei etwa neun Personen starken Personengruppen gekommen. Die Situation hatte sich dann beruhigt. Von vor Ort anwesenden Personen, unterschiedlichen Alters, konnte die Polizei die Personalien feststellen. Nun sollen im Weiteren die Details der Auseinandersetzung und die Anzahl der Beteiligten detailliert geklärt werden. Bei der Auseinandersetzung hatten mehrere Personen leichte Verletzungen erlitten. Zwei Männer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden.