Ibbenbüren (ots) - Am Samstag (15.12.2018), in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr, ist auf dem Püsselbürener Damm, in Höhe Hausnummer 6, ein PKW angefahren worden. Der am rechten Fahrbahnrand parkende schwarze VW Golf wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Das Gehäuse wurde dabei erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt cirka 500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.