Ibbenbüren (ots) - Zur Straße "An der Mauritiuskirche" ist die Polizei am Sonntagnachmittag (16.12.2018) gerufen worden. Zeuginnen hatten dort nach einem Ladendiebstahl eine Frau festgehalten. Vor Ort konnten mehrere Personen Angaben zu dem Vorfall machen. Erschrocken dürften sich zwei junge Frauen aus Ibbenbüren haben, die gegen 14.30 Uhr über die Große Straße gingen. Aus einem Geschäft kam eine Frau auf sie zugerannt und wäre fasst gegen ihren Kinderwagen gelaufen. Der Frau folgten zwei weitere Frauen, die den Ibbenbürenerinnen zuriefen, dass sie die flüchtende festhalten sollen, da es sich um eine Diebin handeln würde. Die Flüchtende reagierte aber auf mehrfaches Zurufen nicht und setzte ihre Flucht fort. Schließlich konnte sie jedoch eingeholt und von den Zeuginnen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die beiden Geschäftsangestellten konnten mitteilen, dass die Sicherungsanlage des Geschäftes ausgelöst habe, als die Frau das Geschäft verließ. Als sie diese ansprachen reagierte sie nicht. Gegen ein Festhalten wehrte sie sich, riss sich los, entnahm einer Tasche ein Paar Schuhe und warf diese in den Geschäftsraum. Danach rannte sie davon. Die Polizeibeamten nahmen die 50-jährige Frau mit zur Polizeiwache, wo sie nach Abschluss erster Ermittlungen und der Feststellung ihrer Personalien entlassen wurde.