Altenberge (ots) - An der Nordwalder Straße, zwischen der Bahnhofstraße und dem Cheruskerweg, ist am vergangenen Wochenende ein Firmenwagen aufgebrochen worden. Der weiße Opel Vivaro war dort am Freitagnachmittag, um 16.00 Uhr, abgestellt worden. Am Montagmorgen (17.12.2018), gegen 06.10 Uhr, stellte der Geschädigte an dem Fahrzeug sofort die zerbrochene Heckscheibe fest. Die Diebe hatten aus dem Wagen fünf Hilti Werkzeugmaschinen im Wert von etwa 2.500 Euro gestohlen. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf cirka 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. Die Beamten bitten um besondere Vorsicht. Bringen Sie hochwertige Maschinen an einem sicheren Ort unter. Stellen Sie Firmenwagen an sicheren Orten -Garagen/Hallen- ab, wenn sich darin Maschinen befinden.