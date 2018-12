Ibbenbüren (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagnachmittag (14.12.2018) an der Behringstraße bzw. im dortigen Wohngebiet an der Gravenhorster Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Um 14.20 Uhr haben unbekannte Täter dort versucht, in ein Gebäude einzubrechen. Schließlich gelangten sie aber nicht in die Wohnräume und flüchteten somit ohne Beute. Offenbar hatten sich die Unbekannten an einem Garagentor und an einer Tür zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen, Telefon 05451/591-4315.