Ladbergen (ots) - Auf dem Gelände der Grundschule an der Straße Auf dem Rott haben sich am vergangenen Wochenende ungebetene Gäste aufgehalten. Am Montagmorgen war an der rückwärtigen Gebäudeseite ein beschädigtes Fenster festgestellt worden. Unbekannte Personen hatten die äußere Scheibe der Doppelverglasung zertrümmert. Zudem war Schnee in den Briefkasten der Schule eingeworfen worden. In das Gebäude waren die Unbekannten nicht eingestiegen. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagvormittag, 11.00 Uhr und Montagmorgen (17.12.2018), 09.45 Uhr.