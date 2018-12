Recke (ots) - Ein 34 Jahre alter Mann befuhr am späten Freitagabend (14.12.2018), um 22.05 Uhr, mit seinem Fahrrad den Radweg seitlich der Mettinger Straße in Fahrtrichtung Recke. Im Einmündungsbereich zur Stichlinge wurde er von einem dunklen, in die Stichlinge abbiegenden PKW schwarzen Audi A3 erfasst. Der Fahrer des schwarzen Audi A3 setzte seine Fahrt fort. Der 34-Jährige aus Recke wurde leicht verletzt dem Klinikum Ibbenbüren zugeführt. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.