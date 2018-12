Greven (ots) - Eine Autofahrerin parkte ihren PKW am Dienstag (18.12.2018), in der Zeit von 11.15 Uhr bis 13.10 Uhr, auf dem Parkstreifen der Saerbecker Straße, in Höhe des Friseurgeschäftes, in Fahrtrichtung Innenstadt. Der linke Außenspiegel des schwarzen Kia, Piccanto EX, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von cirka 500 Euro. Es werden Zeugen gesucht. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.