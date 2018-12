Rheine, Ibbenbüren, Steinfurt (ots) - Die Polizei hat in der Zeit zwischen dem späten Montagabend und Dienstagvormittag (18.12.2018) mehrere Autofahrer angetroffen, die im Straßenverkehr unterwegs waren, obwohl sie unter Drogen- bzw. Alkoholeinwirkung standen. Am Montagabend, gegen 23.20 Uhr, kontrollierte die Polizei auf der Siedlerstraße in Rheine einen 21-jährigen PKW-Fahrer. Da sich bei ihm der Verdacht auf einen Drogenkonsum ergab, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, der positiv verlief. Dem Mann aus Hörstel wurde eine Blutprobe entnommen. Etwa eine Stunde später, gegen 00.15 Uhr, stoppten Beamte am Lingener Damm einen 27-jährigen Autofahrer aus Rheine. Auch hier ergab sich der Verdacht auf einen Drogenkonsum. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. In unsicherer Fahrweise war gegen 23.20 Uhr (Montagabend) ein Autofahrer auf der B 54 in Richtung Gronau unterwegs. Zeugen berichteten, dass der 64-jährige in Schlangenlinien und dabei wiederholt über die Fahrbahnmarkierung auf die Gegenfahrbahn gefahren war. Der Mann konnte von der Polizei angehalten werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein ist sichergestellt worden. Auf der Ledder Straße in Ibbenbüren ist am Dienstagvormittag (18.12.2018), gegen 10.45 Uhr, ein Autofahrer gestoppt worden. Der 31-jährige Mann aus Ibbenbüren stand offenbar unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. In allen vier Fällen wurden den Fahrern die Weiterfahrten untersagt.