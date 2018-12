Lengerich (ots) - Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind bei einem Gebäudebrand an der Bahnhofstraße im Einsatz. Aus bisher unbekannten Gründen ist in dem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Bahnhofstraße (Einbahnstraße) ist ab der Teutoburger Straße komplett gesperrt. Zudem die Einfahrt in die Teutoburger Straße von der Schulstraße aus.