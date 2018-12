Steinfurt (ots) - Am heutigen Nachmittag kam es in Lotte auf der Wersener Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 55jähriger Motorradfahrer aus Westerkappeln kam bei einem Überholmanöver nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Durch die eingesetzten Rettungssanitäter wurde der Motorradfahrer zum Krankenhaus nach Osnabrück verbracht. Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle durch die Polizei komplett gesperrt.